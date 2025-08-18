Londra: in calo Centrica

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di elettricità e gas
, con un ribasso dell'1,83%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Centrica
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Centrica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,664 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,623. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,704.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)