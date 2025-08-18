Londra: in calo Centrica

fornitore di elettricità e gas

FTSE 100

Centrica

principale indice della Borsa di Londra

Centrica

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso dell'1,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,664 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,623. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,704.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)