Londra: in calo Centrica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di elettricità e gas, con un ribasso dell'1,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Centrica rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Centrica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,664 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,623. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,704.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
