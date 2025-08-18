New York: accelera First Solar

(Teleborsa) - Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che passa di mano con un aumento del 6,89%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di First Solar
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)