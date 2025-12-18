Energy Solar Tech, dual listing su Euronext Growth Paris

Energy Solar Tech

(Teleborsa) -, società tecnologica spagnola attiva nel settore energetico,. Si tratta di una società che offre alle aziende un modello di outsourcing energetico completo e all'avanguardia, che comprende ingegneria, produzione modulare, operazioni specializzate e asset di generazione proprietari., è arrivata su Euronext Growth Paris tramite dual listing nell'ambito della sua strategia di crescita internazionale. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 2,89 euro per azione, pari a una capitalizzazione di mercato di circa 78 milioni di euro."La quotazione su Euronext Growth Paris rappresenta un traguardo significativo che conferma la nostra crescita, rafforza il nostro modello di business e promuove i nostri piani di espansione globale - ha commentato il- Questa iniziativa ci consente di accedere a un mercato europeo molto più ampio e specializzato, accresce il profilo internazionale di Energy Solar Tech e ci mette in contatto con una base di investitori allineata alla transizione energetica e all'innovazione industriale".