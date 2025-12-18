Energy Solar Tech, dual listing su Euronext Growth Paris

(Teleborsa) - Energy Solar Tech
, società tecnologica spagnola attiva nel settore energetico, si è quotata su Euronext Growth Paris
. Si tratta di una società che offre alle aziende un modello di outsourcing energetico completo e all'avanguardia, che comprende ingegneria, produzione modulare, operazioni specializzate e asset di generazione proprietari.Quotata su BME Growth dal 2022
, è arrivata su Euronext Growth Paris tramite dual listing nell'ambito della sua strategia di crescita internazionale. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 2,89 euro per azione, pari a una capitalizzazione di mercato di circa 78 milioni di euro.
"La quotazione su Euronext Growth Paris rappresenta un traguardo significativo che conferma la nostra crescita, rafforza il nostro modello di business e promuove i nostri piani di espansione globale - ha commentato il CEO Alberto Hernández Poza
- Questa iniziativa ci consente di accedere a un mercato europeo molto più ampio e specializzato, accresce il profilo internazionale di Energy Solar Tech e ci mette in contatto con una base di investitori allineata alla transizione energetica e all'innovazione industriale".