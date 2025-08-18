Milano 17:35
New York: andamento rialzista per DoorDash
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader americano delle consegne di pasti, che avanza bene dell'1,98%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di DoorDash. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, DoorDash evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 254,3 USD. Primo supporto a 250,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 247,3.

