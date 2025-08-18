New York: andamento rialzista per DoorDash

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader americano delle consegne di pasti
, che avanza bene dell'1,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di DoorDash
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, DoorDash
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 254,3 USD. Primo supporto a 250,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 247,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)