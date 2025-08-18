Milano 17:35
New York: seduta euforica per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,65%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Royal Caribbean Cruises rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Royal Caribbean Cruises resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 334,6 USD. Supporto visto a quota 317,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 351,3.

