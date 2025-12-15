Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,18%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Royal Caribbean Cruises mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,67%, rispetto a -0,74% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Royal Caribbean Cruises classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 290,3 USD e primo supporto individuato a 282,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 298.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
