New York: scambi al rialzo per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,18%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Royal Caribbean Cruises
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,67%, rispetto a -0,74% dell'indice del basket statunitense
).
L'esame di breve periodo di Royal Caribbean Cruises
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 290,3 USD e primo supporto individuato a 282,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 298.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)