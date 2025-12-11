New York: seduta euforica per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,85%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Royal Caribbean Cruises
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Royal Caribbean Cruises
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 278,3 USD. Supporto stimato a 265,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 291,3.
