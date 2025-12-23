New York: in calo Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, che presenta una flessione del 2,85%.
Il trend di Royal Caribbean Cruises
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Royal Caribbean Cruises
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 300,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 288,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 312,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)