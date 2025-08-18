Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:51
23.707 -0,02%
Dow Jones 21:51
44.918 -0,06%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: senza freni Bath & Body Works
Seduta decisamente positiva per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che tratta in rialzo del 4,19%.
