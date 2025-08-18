Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:51
23.707
-0,02%
Dow Jones
21:51
44.918
-0,06%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 22.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: senza freni Bath & Body Works
New York: senza freni Bath & Body Works
Migliori e peggiori
,
In breve
18 agosto 2025 - 18.00
Seduta decisamente positiva per il
rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che tratta in rialzo del 4,19%.
Condividi
Leggi anche
New York: preme sull'acceleratore Bath & Body Works
In evidenza Bath & Body Works sul listino di New York
New York: seduta euforica per Bath & Body Works
New York: senza freni PulteGroup
Titoli e Indici
Bath & Body Works
+4,32%
Altre notizie
New York: senza freni Gen Digital
New York: senza freni Trade Desk
Londra: senza freni Lloyds Banking Group
Piazza Affari: senza freni Campari
Francoforte: senza freni Evotec
Piazza Affari: senza freni Anima Holding