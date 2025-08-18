Milano 17:35
New York: senza freni Trade Desk

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,34%.
