Obbligazionario: rendimenti in crescita su attesa nuovi tagli tassi a settembre

(Teleborsa) - Sui mercati obbligazionari si registra un progressivo, sia negli Stati Uniti che in Europa, grazie a dati economici positivi, agli aumenti dei prezzi dell’energia, alle politiche monetarie più restrittive e alle decisioni politiche che hanno ridotto alcuni rischi. Una tendenza che tenderà a divergere nei prossimi mesi, in risposta alle diverse prospettive delle banche centrali e delle aspettative sui tassi d'interesse. E' quanto emerge da una analisi di, Senior Bond Strategist diPer le prossime settimane, si prevede che i, grazie alla stagionalità estiva e a una possibile riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE a settembre, favorita dal calo dell’inflazione e dalla crescita economica sotto il potenziale.Secondo l'analista di Generali Investments, tuttavia, glipotrebbe tradursi in un aumento dei rendimenti. "Sebbene le aspettative sui tassi di interesse a medio termine siano leggermente sovrastimate - spiega Spate - il loro impatto sui rendimenti a lungo termine è diminuito grazie all'aumento del premio di durata. La curva dei rendimenti si sta distanziando, con le aspettative di crescita nominale che si spostano dal 2,5% al 4% entro il 2026, potenzialmente portando a un".In questo quadro, l'attività di, con oltre il 70% dell’obiettivo 2025 già raggiunto. I governi dell’Eurozona hannosignificativamente lanelle nuove emissioni, passando dal 43% nel 2024 al meno del 25% nel secondo trimestre 2025, rispondendo alla minore domanda di duration e facilitando l’assorbimento dell’offerta. Nonostante il mercato primario sia ancora poco attivo ad agosto, si prevede una buona collocazione delle emissioni future anche dopo la pausa estiva.Al contrario della UE, si prevede che isiano. Dati economici più deboli e la prospettiva dipotrebbero infatti favorire una moderata diminuzione dei rendimenti. Ma qualcosa di più si capirà a fine settimana, in occasione del simposio di Jackson Hole, evento clou dell'estate e bussola sulle prossime mosse della Fed.Nonostante a luglio la Fed non abbia ridotto i tassi, il mercato sconta ancora almeno, ma con con una, inferiori alle attese precedenti di 50 punti. La previsione a medio termine sui tassi (OIS a 5 anni e 3 mesi) è troppo alta, circa 3,75%. A breve termine, si stimano rendimenti sui titoli decennali del 4,30% a 3 mesi e del 4,05% a 12 mesi.