Spread Italia verso 70 punti, Fed divisa sui tagli. Lo scenario obbligazionario di Generali Asset Management

(Teleborsa) - Secondo Mauro Valle
, Head of Fixed Income di Generali Asset Management
, lo scenario obbligazionario
resta in evoluzione tra segnali misti dagli Stati Uniti
e un’Europa "in fase di miglioramento". Valle ha osservato che "i dati positivi sul mercato del lavoro non agricolo di settembre e il calo dei rendimenti hanno sostenuto il sentiment", mentre i verbali della Federal Reserve hanno rivelato "una Fed divisa" sul possibile taglio dei tassi a dicembre.
Sul fronte americano
, "le probabilità di un taglio sono salite al 70%", soprattutto dopo i commenti del presidente della Fed di New York Williams
, che ha parlato di "spazio per ulteriori aggiustamenti". Valle ha spiegato che, con i Treasury intorno al 4,2%, il team mantiene "una posizione neutrale, ma con bias costruttivo", pronta a virare positiva in caso di stabilizzazione dei rendimenti.
In Europa
, i dati PMI hanno confermato "un momento relativamente positivo", mentre l’Italia
ha conquistato "il primo upgrade del rating di Moody’s in oltre 23 anni", a Baa2 con outlook stabile. Moody’s
ha motivato la decisione con "un track record coerente di stabilità politica e riforme efficaci", prevedendo un graduale calo del debito dal 2027. Per Valle, lo spread BTP-Bund
resta solido: "È stabile a 75 punti base, ma nelle prossime settimane potremmo vedere un calo a 70 punti
", anche grazie alla diminuzione dell’attività di emissione.
Sul posizionamento
dei portafogli
, Generali AM mantiene "un’esposizione lunga in termini di duration", una posizione "neutrale-positiva sui Bund al 2,7%", mentre sui bond italiani resta "lunga rispetto ai francesi, in posizione corta". L’esposizione alla curva è "lunga sui segmenti 5-10 anni e corta sul 30 anni".
Secondo l'analista di Generali Asset Management il quadro
resta favorevole "a un approccio costruttivo ma prudente", in attesa dei prossimi dati su inflazione e occupazione.