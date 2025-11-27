Spread Italia verso 70 punti, Fed divisa sui tagli. Lo scenario obbligazionario di Generali Asset Management

(Teleborsa) - Secondo, Head of Fixed Income di, loresta in evoluzione tra segnali misti daglie un’Europa "in fase di miglioramento". Valle ha osservato che "i dati positivi sul mercato del lavoro non agricolo di settembre e il calo dei rendimenti hanno sostenuto il sentiment", mentre i verbali della Federal Reserve hanno rivelato "una Fed divisa" sul possibile taglio dei tassi a dicembre.Sul, "le probabilità di un taglio sono salite al 70%", soprattutto dopo i commenti del presidente della Fed di New York, che ha parlato di "spazio per ulteriori aggiustamenti". Valle ha spiegato che, con i Treasury intorno al 4,2%, il team mantiene "una posizione neutrale, ma con bias costruttivo", pronta a virare positiva in caso di stabilizzazione dei rendimenti.In, i dati PMI hanno confermato "un momento relativamente positivo", mentre l’ha conquistato "il primo upgrade del rating di Moody’s in oltre 23 anni", a Baa2 con outlook stabile.ha motivato la decisione con "un track record coerente di stabilità politica e riforme efficaci", prevedendo un graduale calo del debito dal 2027. Per Valle, loresta solido: "È stabile a 75 punti base, ma nelle prossime settimane potremmo vedere", anche grazie alla diminuzione dell’attività di emissione.Suldei, Generali AM mantiene "un’esposizione lunga in termini di duration", una posizione "neutrale-positiva sui Bund al 2,7%", mentre sui bond italiani resta "lunga rispetto ai francesi, in posizione corta". L’esposizione alla curva è "lunga sui segmenti 5-10 anni e corta sul 30 anni".Secondo l'analista di Generali Asset Management ilresta favorevole "a un approccio costruttivo ma prudente", in attesa dei prossimi dati su inflazione e occupazione.