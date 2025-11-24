UBP, Gilt più interessanti dei Treasury in vista del Budget UK. Oro verso nuovi massimi

(Teleborsa) -(UBP) vede uno scenario macro complessivamente positivo e individua nuove opportunità tra obbligazionario, valute e materie prime. Secondo, Group CIO e Co-CEO Asset Management della banca, "le prospettive dirimangono positive", con unatteso "pari a quasi il 3,1% sia nel 2025 che nel 2026".UBP ha rivisto al rialzo anche ledegliper il 2026, portandole "a un valore più vicino al 2,0%", sostenute da "investimenti nell’intelligenza artificiale", consumi solidi e un futuro ciclo di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. L’, pur prevista intorno al 3% nei prossimi trimestri, dovrebbe scendere "a circa il 2,5% nella seconda metà del 2026", consentendo alla Fed di ridurre i tassi fino a un target "al 2,75-3,00% entro la fine del 2026".Sul, prosegue il sovrappeso sulla, con la spesa inche nel 2026 potrebbe raggiungere "". Ma UBP evidenzia anche un rafforzamento della partecipazione al mercato, migliorando la view suigrazie alla fine del ciclo di revisioni al ribasso degli utili e alla "crescita eccezionale" delle società minerarie, che potrebbe tradursi in un incremento degli utili del settore del 18% nel prossimo anno.Nell’, la banca mantiene un’esposizione elevata all’high yield e ha nuovamente aumentato la duration dei portafogli USD e GBP a "4,5 anni". In questo contesto, irisultano "particolarmente interessanti rispetto ai Treasury statunitensi", alla luce dei dati economici più deboli del, dell’inflazione in calo nel 2026 e dell’attenzione ai conti pubblici.In vista deldel 26 novembre, UBP prevede un’ulteriore debolezza della, già penalizzata da dati sull’inflazione inferiori alle attese e dalle aspettative di nuovi tagli della. Per il dollaro è attesa invece una fase di consolidamento breve, seguita da un modesto indebolimento.Sul fronte, la banca mantiene una posizione convintamente rialzista: l’, conclude Lok, è atteso "a 4.600 USD per oncia nel quarto trimestre del 2026".