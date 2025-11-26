Nuova Zelanda, banca centrale taglia tassi di 25 punti al 2,25%

(Teleborsa) -ha annunciato oggi unil livello più basso da metà 2022 e l'ultimo del ciclo di accomodamento.La Reserve Bank della Nuova Zelanda ha segnalato che, in questa riunione, ilancora una voltaI banchieri hanno infattinei prossimi mesi, confermando che il c, poiché l'economia ha mostrato i primi segnali di ripresa.Questo segnale ha fatto, che guadagna l'1% a 0,5682 contro dollaro americano, di riflesso al ridimensionamento delle aspettative di mercato su ulteriori tagli dei tassi."I futuri movimenti del tasso ufficiale dipenderanno dall'evoluzione delle prospettive di inflazione a medio termine e dell'economia", ha commentato la Reserve Bank nello statement, indicando che si prevede che il tasso di interesse di riferimento si attesterà in media al 2,20% nel primo trimestre del 2026 ed al 2,65% nel quarto trimestre del 2027.In conferenza stampa, il Governatore uscente Hawkesby ha sottolineato il cambiamento dell'impostazione della politica monetaria, affermando che la proiezione è coerente con la permanenza del tasso di riferimento su questi livelli fino al 2026.