Nuova Zelanda, banca centrale taglia tassi di 25 punti al 2,25%

(Teleborsa) - La banca centrale neozelandese
ha annunciato oggi un taglio del tasso d'interesse ufficiale di 25 punti base al 2,25%,
il livello più basso da metà 2022 e l'ultimo del ciclo di accomodamento.
La Reserve Bank della Nuova Zelanda ha segnalato che, in questa riunione, il Board si è spaccato fra il tagliare i tassi
ancora una volta ed il mantenerli fermi.
I banchieri hanno infatti frenato le aspettative su nuovi tagli
nei prossimi mesi, confermando che il ciclo di allentamento monetario è giunto al termine
, poiché l'economia ha mostrato i primi segnali di ripresa.
Questo segnale ha fatto apprezzare il dollaro neozelandese
, che guadagna l'1% a 0,5682 contro dollaro americano, di riflesso al ridimensionamento delle aspettative di mercato su ulteriori tagli dei tassi.
"I futuri movimenti del tasso ufficiale dipenderanno dall'evoluzione delle prospettive di inflazione a medio termine e dell'economia", ha commentato la Reserve Bank nello statement, indicando che si prevede che il tasso di interesse di riferimento si attesterà in media al 2,20% nel primo trimestre del 2026 ed al 2,65% nel quarto trimestre del 2027.
In conferenza stampa, il Governatore uscente Hawkesby ha sottolineato il cambiamento dell'impostazione della politica monetaria, affermando che la proiezione è coerente con la permanenza del tasso di riferimento su questi livelli fino al 2026.