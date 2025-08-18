Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:54
23.726 +0,06%
Dow Jones 21:54
44.942 -0,01%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari: balza in avanti WIIT

Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.
