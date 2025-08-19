Milano 18-ago
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,14% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.738,97 punti

Risultato positivo dell'1,14% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.738,97 punti.
