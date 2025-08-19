Milano 15:52
42.967 +0,76%
Nasdaq 15:52
23.575 -0,59%
Dow Jones 15:52
45.062 +0,33%
Londra 15:52
9.189 +0,34%
Francoforte 15:51
24.410 +0,39%

Borsa: Londra, apertura +0,02%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,02%
Indice FTSE-100 +0,02% a quota 9.159,35 dopo l'apertura.
