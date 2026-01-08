Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Borsa: Londra, apertura -0,43%

Indice FTSE-100 -0,43% a quota 10.004,66 dopo l'apertura.
