Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Borsa: Londra, apertura -0,03%

Borsa: Londra, apertura -0,03%
Indice FTSE-100 -0,03% a quota 10.146,82 dopo l'apertura.
