Milano 15:52
42.967 +0,76%
Nasdaq 15:52
23.575 -0,59%
Dow Jones 15:52
45.062 +0,33%
Londra 15:52
9.189 +0,34%
Francoforte 15:51
24.410 +0,39%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,04%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.166,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,04%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 25.166,33 punti.
Condividi
```