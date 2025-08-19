Cybercrime, allarme Confartigianato: reati contro imprese in crescita

(Teleborsa) -i reati informatici denunciati dalle aziende sono aumentati del 45,5% tra il 2019 e il 2023, a fronte della crescita del 10% di tutti gli illeciti a danno dell'attività d'impresa. In testa alle regioni più colpite la Toscana, dove gli episodi di cybercrime contro le aziende in 4 anni sono cresciuti dell'88,3%, il Veneto (+63,7%), le Marche (+56%), la Puglia (+54,7%), il Lazio (+53,2%), l'Emilia Romagna (+53%), Piemonte (47%), Lombardia (45,5%). A lanciare l'allarme è Confartigianato che ha rilevato ilIn generale,dei delitti contro le aziende e il 15,8% delle imprese, a fronte del 21,5% della media Ue, ha registrato almeno un incidente informatico con conseguenze come l'indisponibilità dei servizi Ict, la distruzione o la divulgazione di dati.sembrano essere consapevoli della necessità di proteggere il patrimonio dei propri dati. Confartigianato evidenzia, infatti, che l'83,1% attribuisce un'alta importanza alla cybersicurezza, una percentuale che supera la media dell'Unione Europea (71,1%) e che ci colloca al secondo posto dopo l'Irlanda. Nel 2024, il 42,6% delle aziende ha investito in sicurezza informatica, anche adottando strumenti di intelligenza artificiale.soltanto il 32,2% degli imprenditori adotta almeno 7 delle 11 misure di sicurezza monitorate dall'Istat, un dato inferiore al 38,5% della media Ue.