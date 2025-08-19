Cybercrime, allarme Confartigianato: reati informatici contro imprese +45% in 4 anni

(Teleborsa) -. Lo conferma Confartigianato, che ha rilevato il trend di truffe, frodi e aggressioni on line subite dagli imprenditori.denunciati dalle aziende sono, a fronte della crescita del 10% di tutti gli illeciti a danno dell’attività d’impresa. Fra leci sono la, dove gli episodi di cybercrime contro le aziende sono cresciuti dell’88,3%, il(+63,7%), le(+56%), la(+54,7%), il(+53,2%), l’(+53%), il(47%), la(45,5%).contro le aziende Ildichiara di aver registratocon conseguenze sui servizi ICT, distruzione o divulgazione di dati, contro unaLe imprese italiane sembrano essere: l’83,1% attribuisce un’alta importanza alla cybersicurezza, al di sopra della media europea (71,1%) ed al secondo posto dopo l’Irlanda. Nel 2024,, anche adottando strumenti di intelligenza artificiale.Nonostante questo,, un dato inferiore al 38,5% della media UE. Ad ostacolare l’impegno per difendersi dalle minacce informatiche è la: il 22,8% delle imprese italiane segnala difficoltà a reperire personale specializzato in sicurezza informatica, contro il 12% della media europea. In particolare, le impreseche comprendono i cyber security expert: nel 2024 ne servivano 6.300, ma"Dalle multinazionali alle piccole imprese gli hacker non risparmiano nessuno: servono norme in materia di sicurezza digitale efficaci e facilmente applicabili da tutte le dimensioni d’impresa e incentivi per sostenere gli investimenti a tutela dei dati aziendali", afferma il Presidente di Confartigianato, aggiungendo "la digitalizzazione se non adeguatamente protetta, espone le aziende a rischi sempre maggiori. Sono necessari conoscenze, strumenti pratici e risorse per difendersi. Ma soprattutto, occorre considerare la cybersicurezza un pilastro fondamentale dell’innovazione e della crescita economica".