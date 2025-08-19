Cybercrime, allarme Confartigianato: reati informatici contro imprese +45% in 4 anni

(Teleborsa) - Le imprese italiane sono sempre più a rischio di cyberattacchi
. Lo conferma Confartigianato, che ha rilevato il trend di truffe, frodi e aggressioni on line subite dagli imprenditori.
I reati informatici
denunciati dalle aziende sono aumentati del 45,5% tra il 2019 e il 2023
, a fronte della crescita del 10% di tutti gli illeciti a danno dell’attività d’impresa. Fra le regioni più colpite
ci sono la Toscana
, dove gli episodi di cybercrime contro le aziende sono cresciuti dell’88,3%, il Veneto
(+63,7%), le Marche
(+56%), la Puglia
(+54,7%), il Lazio
(+53,2%), l’Emilia Romagna
(+53%), il Piemonte
(47%), la Lombardia
(45,5%). I reati informatici rappresentano il 35,5% degli illeciti
contro le aziende Il 15,8% delle imprese
dichiara di aver registrato almeno un incidente informatico
con conseguenze sui servizi ICT, distruzione o divulgazione di dati, contro una media europea del 21,5%.
Le imprese italiane sembrano essere consapevoli della necessità di proteggere il patrimonio dei propri dati
: l’83,1% attribuisce un’alta importanza alla cybersicurezza, al di sopra della media europea (71,1%) ed al secondo posto dopo l’Irlanda. Nel 2024, il 42,6% delle aziende ha investito in sicurezza informatica
, anche adottando strumenti di intelligenza artificiale.
Nonostante questo, soltanto il 32,2% degli imprenditori adotta almeno 7 delle 11 misure monitorate dall’Istat
, un dato inferiore al 38,5% della media UE. Ad ostacolare l’impegno per difendersi dalle minacce informatiche è la carenza di competenze adeguate sul mercato del lavoro
: il 22,8% delle imprese italiane segnala difficoltà a reperire personale specializzato in sicurezza informatica, contro il 12% della media europea. In particolare, le imprese faticano ad assumere i progettisti e amministratori di sistemi
che comprendono i cyber security expert: nel 2024 ne servivano 6.300, ma 4.000 sono risultati difficili da trovare
.
"Dalle multinazionali alle piccole imprese gli hacker non risparmiano nessuno: servono norme in materia di sicurezza digitale efficaci e facilmente applicabili da tutte le dimensioni d’impresa e incentivi per sostenere gli investimenti a tutela dei dati aziendali", afferma il Presidente di Confartigianato Marco Granelli
, aggiungendo "la digitalizzazione se non adeguatamente protetta, espone le aziende a rischi sempre maggiori. Sono necessari conoscenze, strumenti pratici e risorse per difendersi. Ma soprattutto, occorre considerare la cybersicurezza un pilastro fondamentale dell’innovazione e della crescita economica".