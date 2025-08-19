Milano
15:55
42.976
+0,78%
Nasdaq
15:55
23.604
-0,46%
Dow Jones
15:55
45.066
+0,34%
Londra
15:55
9.187
+0,32%
Francoforte
15:55
24.426
+0,46%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 agosto 2025 - 15.00
Performance positiva per il
settore Alimentare europeo
, che continua la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
Leggi anche
Vola a Eurozona l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Titoli e Indici
Euro Stoxx Food & Beverage
+0,94%
Altre notizie
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage
EURO STOXX Food & Beverage, scendono le quotazioni a Eurozona
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage