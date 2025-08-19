Milano 15:55
42.976 +0,78%
Nasdaq 15:55
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:55
45.066 +0,34%
Londra 15:55
9.187 +0,32%
Francoforte 15:55
24.426 +0,46%

Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Balza in avanti la compagnia chimica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,45%.
