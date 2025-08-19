Milano 15:55
42.976 +0,78%
Nasdaq 15:55
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:55
45.066 +0,34%
Londra 15:55
9.187 +0,32%
Francoforte 15:55
24.426 +0,46%

Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca, con una variazione percentuale del 3,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Lanxess mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
