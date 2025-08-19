Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca
, con una variazione percentuale del 3,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Lanxess
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)