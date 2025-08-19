Francoforte: movimento negativo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di armamenti e componenti per automobili
, con un ribasso del 3,09%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,33%, rispetto a +0,95% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.625,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.672,5, mentre il primo supporto è stimato a 1.578,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)