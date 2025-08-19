Milano 15:57
42.968 +0,76%
Nasdaq 15:57
23.617 -0,41%
Dow Jones 15:57
45.060 +0,33%
Londra 15:57
9.184 +0,29%
Francoforte 15:57
24.418 +0,43%

Francoforte: risultato positivo per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Zalando
Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online, in guadagno del 3,68% sui valori precedenti.
Condividi
```