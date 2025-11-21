Francoforte: performance negativa per Zalando

(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende calzature e moda online
, che tratta con una perdita del 2,03%.
Lo scenario su base settimanale di Zalando
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Zalando
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 22,48 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,14, mentre il primo supporto è stimato a 21,82.
