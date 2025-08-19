Home Depot, secondo trimestre sotto le attese. Guidance confermata

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato undi 45,28 miliardi di dollari per ildell'anno fiscale 2025, con un aumento di 2,1 miliardi di dollari, pari al 4,9%, rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, sotto le stime degli analisti di 45,36 miliardi di dollari (secondo dati LSEG). Lesono aumentate dell'1%, mentre lesono aumentate dell'1,4%. Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, i tassi di cambio hanno avuto un impatto negativo sulle vendite comparabili totali dell'azienda di circa 40 punti base.L'è stato di 4,6 miliardi di dollari, pari a 4,58 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 4,6 miliardi di dollari, pari a 4,60 dollari per azione diluita, registrato nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024. L'è stato di 4,68 dollari, rispetto all'utile per azione rettificato di 4,67 dollari registrato nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024, inferiore alle aspettative di 4,71 dollari."I risultati del secondo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative - a dichiarato- Lo slancio iniziato nella seconda metà dello scorso anno è proseguito per tutto il primo semestre, con un maggiore coinvolgimento dei clienti in progetti di ristrutturazione domestica di piccole dimensioni. I nostri team stanno lavorando a un livello elevato e continuiamo ad aumentare la quota di mercato".L'azienda, un anno di 52 settimane, rispetto all'anno fiscale 2024, che è stato di 53 settimane: crescita totale delle vendite di circa il 2,8%; crescita comparabile delle vendite di circa l'1,0% per il periodo comparabile di 52 settimane; circa 13 nuovi negozi; margine lordo di circa il 33,4%; oneri finanziari netti di circa 2,2 miliardi di dollari; utile per azione rettificato in calo di circa il 2% da 15,24 dollari nell'anno fiscale 2024; spese in conto capitale pari a circa il 2,5% delle vendite totali.