Milano 16:00
42.963 +0,75%
Nasdaq 16:00
23.601 -0,48%
Dow Jones 16:00
45.058 +0,33%
Londra 16:00
9.184 +0,28%
Francoforte 16:00
24.409 +0,39%

Londra: positiva la giornata per Anglo American

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria, che avanza bene del 2,49%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,55 sterline con tetto rappresentato dall'area 21,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,27.

