Londra: positiva la giornata per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria
, che avanza bene del 2,49%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Anglo American
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,55 sterline con tetto rappresentato dall'area 21,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)