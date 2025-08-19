Milano 16:01
42.970 +0,77%
Nasdaq 16:01
23.607 -0,45%
Dow Jones 16:01
45.061 +0,33%
Londra 16:01
9.185 +0,29%
Francoforte 16:01
24.409 +0,39%

Madrid: si concentrano le vendite su Grifols

Migliori e peggiori
Madrid: si concentrano le vendite su Grifols
(Teleborsa) - Rosso per la società farmaceutica e chimica spagnola, che sta segnando un calo del 2,23%.

Lo scenario su base settimanale di Grifols rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni tecniche di breve periodo di Grifols suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 12,48 Euro e supporto visto a quota 12,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 12,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```