Madrid: si concentrano le vendite su Grifols

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,23%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 12,48 Euro e supporto visto a quota 12,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 12,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)