Milano
17:35
43.021
+0,89%
Nasdaq
22:00
23.385
-1,39%
Dow Jones
22:02
44.922
+0,02%
Londra
17:35
9.189
+0,34%
Francoforte
17:35
24.423
+0,45%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 22.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: al centro degli acquisti Celanese
New York: al centro degli acquisti Celanese
Migliori e peggiori
,
In breve
19 agosto 2025 - 16.10
Brillante rialzo per il
produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,71%.
Condividi
Leggi anche
New York: al centro degli acquisti Welltower
New York: al centro degli acquisti Lennar Corporation
New York: al centro degli acquisti Incyte
New York: al centro degli acquisti Enphase Energy
Titoli e Indici
Celanese
+4,94%
Altre notizie
New York: profondo rosso per Celanese
New York: profondo rosso per Celanese
New York: sviluppi positivi per Celanese
New York: in perdita Celanese
Perde Celanese sul mercato di New York
Male Celanese sul mercato azionario di New York