New York: movimento negativo per United Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big delle assicurazioni sanitarie, con una flessione del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore sanitario rispetto all'indice.


Lo status tecnico di United Health è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 308 USD, mentre il primo supporto è stimato a 298,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 317,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
