New York: movimento negativo per United Health

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big delle assicurazioni sanitarie
, con una flessione del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore sanitario
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di United Health
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 308 USD, mentre il primo supporto è stimato a 298,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 317,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)