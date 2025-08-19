Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: nuovo spunto rialzista per Teleflex

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di dispositivi medici monouso, con una variazione percentuale del 3,30%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Teleflex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,78%, rispetto a +0,65% dell'indice del basket statunitense).


Le implicazioni di medio periodo di Teleflex confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 125,8 USD con primo supporto visto a 121,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 118,5.



