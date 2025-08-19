New York: scambi al rialzo per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Bene la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, con un rialzo del 3,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Old Dominion Freight Line
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche attuali di Old Dominion Freight Line
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 151,8 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 158,1. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 148,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)