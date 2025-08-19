New York: seduta euforica per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di servizi di sicurezza informatica
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,64%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Palo Alto Networks
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Palo Alto Networks
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Palo Alto Networks
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 187,5 USD. Supporto stimato a 182,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 192,5.
