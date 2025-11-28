Mercato Usa chiude all'insegna degli acquisti nella seduta corta del Black Friday

(Teleborsa) - La seduta breve, nel giorno del Black Friday, si chiude positivamente i listini statunitensi. Gli investitori si interrogano sulla prossima mossa di politica monetaria della Federal Reserve
, dopo la raffica di dati governativi usciti in ritardo a causa dello shutdown e alle opinioni contrastanti dei componenti del FOMC.
Intanto, gli operatori monitorano l'andamento della stagione dello shopping natalizio
, a partire dal Thanksgiving di giovedì, dal Black Friday odierno e dal Cyber Monday, giorni cruciali di saldi per le grandi catene.
Tra i principali indici
, il Dow Jones
ha messo a segno un +0,61%; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.849 punti (+0,54%). Positivo anche il Nasdaq 100
(+0,78%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,51%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,32%), beni di consumo secondari
(+0,90%) e utilities
(+0,72%). Il settore sanitario
, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, JP Morgan
(+1,59%), IBM
(+1,40%), Wal-Mart
(+1,31%) e Salesforce
(+1,28%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nvidia
, che ottiene -1,94%.
Contrazione moderata per Johnson & Johnson
, che soffre un calo dello 0,70%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intel
(+9,03%), che secondo indiscrezioni potrebbe iniziare a fabbricare i processori M di fascia più bassa di Apple
già dal 2027; seguono Analog Devices
(+2,66%), Diamondback Energy
(+2,38%) e Palo Alto Networks
(+2,24%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -1,94%.
Sottotono Gilead Sciences
che mostra una limatura dell'1,34%.
Deludente GE Healthcare Technologies
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Ross Stores
, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Lunedì 01/12/2025
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52,5 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (preced. 48,7 punti) Mercoledì 03/12/2025
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. 42K unità)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%).