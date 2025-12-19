Palo Alto Networks amplia partnership con Google Cloud per la sicurezza di soluzioni cloud e AI

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -e Google Cloud hanno esteso la loro partnership strategica per consentire lo sviluppo e l'implementazione sicuri die fornire una base affidabile che aiuti le organizzazioni a sfruttare appieno il potenziale dell'AI in tutta sicurezza.La collaborazione combina le principali funzionalità AI e infrastrutturali di Google Cloud con Prisma AIRS, la piattaforma completa di sicurezza AI di Palo Alto Networks, per proteggere la prossima generazione di business digitale.Questa nuova fase della partnership offrirà sicurezza AI end-to-end dal codice al cloud, firewall software di nuova generazione (SWFW) basato su AI e Piattaforma SASE (Secure Access Service Edge) basata su AI.