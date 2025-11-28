Milano 17:35
New York: Palo Alto Networks non si allontana dalla parità
(Teleborsa) - Appiattita la performance del fornitore di servizi di sicurezza informatica, che tratta con un modesto +2,58%.

La tendenza ad una settimana di Palo Alto Networks è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Palo Alto Networks resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 191,7 USD. Supporto visto a quota 187,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 195,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
