Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 19:00
25.435 +0,78%
Dow Jones 19:00
47.716 +0,61%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

New York: galleggia sulla parità Palo Alto Networks

Seduta trascurata per il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che mostra un timido +2,58%.
