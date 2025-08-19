Milano 16:03
42.992 +0,82%
Nasdaq 16:03
23.606 -0,45%
Dow Jones 16:03
45.113 +0,45%
Londra 16:03
9.186 +0,30%
Francoforte 16:03
24.424 +0,45%

Parigi: nuovo spunto rialzista per LVMH

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LVMH più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo della multinazionale del lusso classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 491 Euro e primo supporto individuato a 478. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 504.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
