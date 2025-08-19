Petrolio, Bessent contro l'India: fa profitti con greggio russo a basso costo

(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha accusato l'India di effettuare operazioni di arbitraggio
nel mercato petrolifero, avvantaggiandosi delle importazioni di greggio russo a basso costo
. "Stanno solo facendo profitti. Stanno rivendendo"
, accusa Bessent in una intervista alla trasmissione "Squawk Box" su Cnbc, spiegando che Nuova Dheli "sta acquistando petrolio russo a basso costo per rivenderlo come prodotto".
Il governo Modi dall'inizio della guerra
in Ucraina è diventato il principale cliente della Russia
con 1,5 milioni di barili di petrolio importato al giorno, mentre prima della guerra le importazioni erano minime. La Cina
è il secondo maggiore acquirente
di petrolio russo, con circa 1 milione di barili al giorno importati in luglio: una cifra in linea con la media degli acquisti di Pechino".
"L'India ha iniziato ad acquistare petrolio russo in modo massiccio su richiesta degli Stati Uniti
- ha replicato Bob McNally, presidente di Rapidan Energy ed ex consigliere del presidente Bush- L'amministrazione Biden aveva chiesto all'India di acquistare il petrolio russo, mentre altri paesi imponevano sanzioni, per evitare un forte aumento dei prezzi della benzina
negli Stati Uniti".
"L'India ha svolto un ruolo chiave
nel meccanismo sanzionatorio che prevedeva la fissazione di un tetto massimo ai prezzi
, ideato dagli Stati Uniti e dai loro alleati europei per garantire che il petrolio russo continuasse a fluire, cercando al contempo di limitare le entrate di Mosca", ha concluso McNally.