(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro americanonel mercato petrolifero, avvantaggiandosi delle, accusa Bessent in una intervista alla trasmissione "Squawk Box" su Cnbc, spiegando che Nuova Dheli "sta acquistando petrolio russo a basso costo per rivenderlo come prodotto".Ilin Ucrainacon 1,5 milioni di barili di petrolio importato al giorno, mentre prima della guerra le importazioni erano minime. Laè ildi petrolio russo, con circa 1 milione di barili al giorno importati in luglio: una cifra in linea con la media degli acquisti di Pechino".- ha replicato Bob McNally, presidente di Rapidan Energy ed ex consigliere del presidente Bush- L'amministrazione Biden aveva chiesto all'India di acquistare il petrolio russo, mentre altri paesi imponevano sanzioni,negli Stati Uniti"."L'India ha svolto unnel meccanismo sanzionatorio che prevedeva la, ideato dagli Stati Uniti e dai loro alleati europei per garantire che il petrolio russo continuasse a fluire, cercando al contempo di limitare le entrate di Mosca", ha concluso McNally.