Milano 16:56
43.385 -0,44%
Nasdaq 16:56
25.535 -0,52%
Dow Jones 16:56
47.703 +0,30%
Londra 16:57
9.662 +0,21%
Francoforte 16:56
24.083 -0,33%

USA, scorte petrolio greggio commerciale settimanali salgono di 0,6 milioni di barili

Economia, Macroeconomia
USA, scorte petrolio greggio commerciale settimanali salgono di 0,6 milioni di barili
(Teleborsa) - Le scorte di petrolio greggio commerciale degli Stati Uniti (escluse quelle nella Riserva Petrolifera Strategica) sono aumentate di 0,6 milioni di barili rispetto alla settimana precedente. A 427,5 milioni di barili, le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti sono circa il 3% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lo ha segnalato l'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano.

Le scorte totali di benzina per autotrazione sono aumentate di 4,5 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 2% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Le scorte di benzina finita e componenti per la miscelazione sono aumentate la scorsa settimana. Le scorte di distillati sono aumentate di 2,1 milioni di barili la scorsa settimana e sono circa il 7% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Le scorte di propano/propilene sono diminuite di 0,7 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 15% al ??di sopra della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Le scorte totali di petrolio commerciale sono aumentate di 5,2 milioni di barili la scorsa settimana.

Il prezzo del greggio West Texas Intermediate era di 58,58 dollari al barile il 28 novembre 2025, 0,28 dollari in meno rispetto a una settimana fa e 9,68 dollari in meno rispetto a un anno fa.

Al momento il future petrolio greggio WTI scambia in calo dello 0,7% a 57,8 dollari al barile, mentre il future petrolio Brent cede lo 0,7% a 61,5 dollari al barile.




(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```