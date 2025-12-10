USA, scorte petrolio greggio commerciale settimanali salgono di 0,6 milioni di barili

(Teleborsa) - Ledegli Stati Uniti (escluse quelle nella Riserva Petrolifera Strategica) sono aumentate di 0,6 milioni di barili rispetto alla settimana precedente. A 427,5 milioni di barili, le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti sono circa il 3% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lo ha segnalato l'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano.Lesono aumentate di 4,5 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 2% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lesono aumentate la scorsa settimana. Lesono aumentate di 2,1 milioni di barili la scorsa settimana e sono circa il 7% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lesono diminuite di 0,7 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 15% al ??di sopra della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lesono aumentate di 5,2 milioni di barili la scorsa settimana.Ilera di 58,58 dollari al barile il 28 novembre 2025, 0,28 dollari in meno rispetto a una settimana fa e 9,68 dollari in meno rispetto a un anno fa.Al momento il future petrolio greggio WTI scambia in calo dello 0,7% a 57,8 dollari al barile, mentre il future petrolio Brent cede lo 0,7% a 61,5 dollari al barile.