Bharti Enterprises e Warburg puntano su Haier India: acquisito il 49%

(Teleborsa) -, guidata da Sunil Mittal, e la società di private equityacquisteranno una quota del 49% del produttore di elettrodomestici Haier India dal gruppo cinese Haier.Haier Group manterrà una quota del 49% nell'entità indiana, mentre i dipendenti deterranno il restante 2%.I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano economico indiano Economic Times, la valutazione di Haier India avrebbe un valore probabile di 150 miliardi di rupie (1,67 miliardi di dollari).