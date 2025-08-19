Milano 16:08
43.003 +0,85%
Nasdaq 16:08
23.639 -0,32%
Dow Jones 16:08
45.128 +0,48%
Londra 16:08
9.185 +0,30%
Francoforte 16:08
24.430 +0,47%

Piazza Affari: scambi in positivo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Ariston Holding subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,735 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,647. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,589.

