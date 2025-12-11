Piazza Affari: risultato positivo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che lievita dell'1,98%.
La tendenza ad una settimana di Ariston Holding
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,408 Euro. Primo supporto visto a 4,216. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,102.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)