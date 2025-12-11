Milano 12:48
43.585 +0,27%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:48
9.672 +0,17%
Francoforte 12:48
24.149 +0,08%

Piazza Affari: risultato positivo per Ariston Holding

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Ariston Holding
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che lievita dell'1,98%.

La tendenza ad una settimana di Ariston Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,408 Euro. Primo supporto visto a 4,216. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,102.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```