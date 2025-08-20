Milano 9:32
42.889 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:32
9.180 -0,10%
24.270 -0,63%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,06% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.725,78 punti

In breve, Finanza
Shanghai mostra un esiguo -0,06% alle 05:48 e passa di mano a 3.725,78 punti.
