Milano 11:07
45.085 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:07
10.188 +0,38%
Francoforte 11:07
24.913 -0,08%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,14% alle 10:30)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 45.012,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,14% alle 10:30)
Milano mostra un esiguo +0,14% alle 10:30 e passa di mano a 45.012,4 punti.
Condividi
```