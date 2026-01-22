Milano
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 03.58
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,07%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.116,94 punti
Finanza
22 gennaio 2026 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,07%, a quota 4.116,94 in apertura.
Argomenti trattati
