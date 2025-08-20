Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:48
23.195 -0,81%
Dow Jones 20:48
44.925 0,00%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,11% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 44.874,41 punti

L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,11% alle 19:30 e scambia a 44.874,41 punti.
